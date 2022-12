Une voiture tombe dans un ravin et fait une chute de plus de 15 mètres à Bouillon: tous les derniers faits divers en province de Luxembourg

Une voiture tombe dan un ravin

Il était 21h11 lorsque les pompiers de Bouillon et Paliseul, accompagnés d’un officier, se sont rendus au chemin de Chanteraine pour un terrible accident de circulation. En effet, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. L’auto est alors tombée dans un ravin et a fait une chute de plus de 15 mètres. Vu la difficulté de l’opération, le GRIMP a apporté son expérience. Au moment de l’arrivée des secours, la victime était consciente. Elle a été prise en charge par une ambulance.

Vaux

Une voiture dans un champ à Villeroux

Accident de véhicule à Vaux-sur-Sûre et plus précisément à Villeroux. Une voiture s’est retrouvée dans un champ non loin de la centrale électrique. Une personne a été prise en charge par une ambulance.

Etalle

Accident à Saint-Marie-sur-Semois