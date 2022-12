Dernier jour ce vendredi pour aller récupérer votre rouleau de sacs-poubelle à Tournai!

Ce vendredi 23 décembre constitue en effet le dernier jour pour le retrait du rouleau de sacs-poubelle prépayés.

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les districts de Gaurain, Kain et Templeuve de 8h30 à 12h, au Pont de Maire (rue de la Borgnette, 15) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ou au service Patrimoine à l’Hôtel de Ville de Tournai (rue Saint-Martin, 52) de 9h à 12h et de 13h45 à 15h45.