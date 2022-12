La Belgique en perte de vitesse en matière de numérisation

Le DESI est un indice composite développé par la Commission européenne qui mesure et compare les performances des États membres dans des domaines clés de l’économie et de la société numériques.

La Belgique est particulièrement à la traîne en matière de 5G, de prix du haut débit et de déploiement de la fibre optique

Si la Belgique peut se targuer d’un taux d’accès des ménages à internet de plus de 92% et une couverture de la population par le haut débit rapide de 99%, elle se trouve dans les tréfonds du classement pour des aspects liés à la connectivité comme la 5G (25e sur 27), le prix du haut débit (dernier), le déploiement de la fibre optique (dernier) et la pénétration des connexions fixes d’au moins 1 Gbps (17e sur 27), relève le SPF Economie.