Files d’attente et perturbations ce vendredi matin à l’aéroport de Charleroi où la police mène une grève du zèle

Ce matin, des files se sont formées à hauteur du rond-point qui permet d’accéder au site aéroportuaire. Un barrage filtrant a été installé et une cinquantaine de manifestants distribuent des tracts. « Cela se passe bien. La population comprend nos motivations », insiste Thierry Belin, secrétaire national du syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS).

« On essaie d’impacter le moins possible les voyageurs pour leur départ en vacances. On souhaite juste faire passer un message au Gouvernement : donnez-nous les moyens de faire notre job. En d’autres termes, assurer la sécurité des citoyens. On voudrait que notre Premier ministre et notre ministre de la Justice arrêtent de mentir à tout le monde, en ce compris au Parlement », déclare Thierry Belin.