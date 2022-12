Procès de Serge Kubla, ancien bourgmestre de Waterloo, dans le dossier Duferco: le jugement sera en février

Un second problème

Les avocats de Serge Kubla sont revenus sur une autre audition de leur client, pour évoquer un second problème de taille: des fuites dans la presse. «Nous étions six dans le bureau du juge d’instruction. Monsieur Kubla, Me Bosquet, moi-même, ainsi qu’un enquêteur, le juge et sa greffière. Qui a divulgué le contenu de l’audition de monsieur Kubla dans la presse? Il ne faut pas dire qu’il était difficile de le savoir. Il suffisait de vérifier les téléphones de six personnes», a répliqué Me Sabrina Scarnà. «C’est bien de vouloir se faire un bourgmestre, mais il faut être irréprochable», a-t-elle lancé.