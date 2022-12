Une journée solidaire et interculturelle à Floreffe, ce mercredi

On le sait, la période de fêtes de fin d’année n’est pas toujours joyeuse pour les personnes isolées ou défavorisées. La Croix-Rouge de Belgique mobilisera 120 volontaires secouristes le 31 décembre. « Rien n’arrête les bénévoles qui seront sur le terrain les jours de célébrations et de réveillons, pour réconforter les plus démunis ou pour sécuriser la fête… », annonce l’institution.

La Croix-Rouge de Floreffe, par exemple, organise une journée solidaire et interculturelle le mercredi 28 décembre, entre 11 et 17h. Cela se déroulera à la salle communale (rue Joseph Piret). Plus d’une cinquantaine de personnes participeront à un repas festif.