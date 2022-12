L’échevin de la Politique événementielle de Tournai, Vincent Brackelaere, réplique après les attaques de Jean-Michel Vandecauter: «À vaincre sans péril on triomphe sans gloire»

« On a osé y croire, l’appellation était prometteuse : Tournai Féerique. La vraie féerie est à retrouver à Mouscron, Péruwelz, Antoing, Mons, Soignies, Ath et j’en passe », « Ce non marché de Noël est une honte pour Tournai, ses habitants, ses commerçants et ses touristes. Joyeux Noël mais pas à Tournai », « Vous n’avez d’échevin des Festivités de fin d’année que le titre »…

C’est donc via les réseaux sociaux, et plus particulièrement via Facebook, que Vincent Brackelaere a tenu à s’exprimer.

Vincent Brackelaere, échevin de la Politique événementielle de la Ville de Tournai. - D.R.

« Je n’avais pas spécialement l’intention de réagir car, pour moi, tout ce qui est excessif est insignifiant », explique-t-il. C’est finalement suite à l’interpellation de certaines connaissances qui se posent des questions qu’il a décidé de s’expliquer.

« Comme vous le savez, je suis échevin des Fêtes publiques et on peut être d’accord ou non avec les choix posés notamment la formule proposée cette année pour les festivités. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais ça plaît à d’autres. Certains détestent, d’autres sont enchantés. J’assume et accepte les critiques négatives ou positives ».

Ne pas alimenter la polémique

Ce n’est cependant pour la question des festivités de fin d’année que Vincent Brackelaere s’est exprimé sur Facebook mais bien pour les critiques dont il a été la cible lundi dernier.

Au départ, une question sur les festivités de fin d’année à Tournai. - B.Libert

« Je suis tout sauf un Calimero mais cette personne (Jean-Michel Vandecauter NdlR) s’est permise dans la foulée une attaque directe, dénigrante, rabaissante sur ma personne. Jamais on n’avait connu au sein de cet hémicycle politique à Tournai un tel manque de respect et de correction. Mais il y a toujours à un moment une exception qui confirme la règle. Hélas, ce fut le cas ».

L’échevin rappellera effectivement que s’il ne peut pas répondre, c’est suite au règlement d’ordre intérieur du conseil communal. « La personne en question, dont je ne veux même pas citer le nom tant cela m’arrache les tripes, le savait d’ailleurs très bien. Je vous garantis que si j’avais eu la possibilité de répondre, je l’aurais fait sans hésiter, mais de façon bien plus élégante. Chacun son éducation ».

Vincent Brackelaere ne souhaite cependant pas alimenter la polémique. « Démolir quelqu’un uniquement par frustration de ne pas être à sa place en se servant d’un règlement qui l’empêche de répondre est, je trouve, d’un grand courage. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ».