Si vous voulez protéger vos animaux de compagnies, pensez aux feux d’artifice silencieux: «J’ai réalisé un feu d’artifice près de la Semois, les cygnes sont restés au même endroit du début à la fin»

Difficile de savoir si des feux d’artifice viendront clôturer la soirée de fête du 24 décembre. Les réglementations entourant cette pratique ne cessent d’être durcies. Bien-être des animaux, écologie, lancement de fusées à des heures inappropriées. Les raisons de limiter le nombre de feux d’artifice sont nombreuses.

Pour limiter ces désagréments, certains décident de se tourner vers des feux d’artifice « silencieux ». « Il s’agit de feux d’artifice à bruit réduit, ils en font toujours un petit peu mais ça n’a rien à voir (avec des feux d’artifice classiques, ndlr) », explique William Gérard, artificier chez Thunder Artifice à Moyen (Chiny). « Il y a toujours une explosion au départ pour envoyer « la bombe » dans le ciel mais nous ne retrouvons plus la plus grande explosion une fois en haut. On se retrouve alors avec des effets plutôt « cascade » ou « tournoyant », certaines fusées ne laissent même qu’une trace derrière elles », détaille l’artificier professionnel.