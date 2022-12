«Avalonia, l'étrange voyage» est disponible sur Disney+ : que vaut ce 61e Classique d’animation des studios de Mickey? Echec malheureux en salle, ce film est un objet visuel magnifique au message résolument actuel et audacieux. Il mérite largement une seconde chance ! «Avalonia, l’étrange voyage», dès à présent sur Disney +. © Disney

Par Jean-Jacques Lecocq

Le 61e « classique » Disney nous arrive déjà en streamin, un mois après sa sortie en salle. Réalisé par Don Hall, déjà derrière « Les nouveaux héros », il a un petit parfum de « Voyage au centre de la Terre » et… au coeur de la famille ! Chez les Clade, on était explorateur de père en fils, jusqu’à la disparition du légendaire paternel. Mais quand la civilisation est menacée et que la présidente vient le chercher pour une mission impossible, le fiston bien plus terre à terre – il est agriculteur – se retrouve forcé de reprendre le flambeau, en traînant les pieds. Il est vite dépassé dans l’aventure par son propre fils. Leur voyage les emmène dans le monde étrange et hostile d’Avalonia… de videos « Avalonia, l’étrange voyage », est un vrai film d’aventures fantastiques, où les créateurs ont pu se lâcher côté visuels et personnages (dont le translucide et élastique Spat au gros potentiel marketing), tout en brassant les grands thèmes de Disney : la destinée, l’importance de la transmission, le courage.

Lire aussi Après «Mercredi», Jenna Ortega se dévoile dans la bande-annonce ultra-flippante de «Scream» 6 (vidéo) Avalonia, un centre de la mystérieux et apparemment hostile. © Disney

Cela n’a pas empêché le film de faire un flop à sa sortie en salle, alors qu’il s’agissait d’un gros investissement pour Disney – on parle d’un budget de 180 millions de dollars. Le film d’animation a souffert d’un contexte général morose (seul « Black Panther : Wakanda forever » a vraiment performé à cette période, quelques semaines avant la sortie d’« Avatar : La voie de l’eau »). Sa promotion, dans un contexte de crise interne chez Disney, n’a pas non plus été à la hauteur (Bob Iger est revenu à la tête de la société à peine deux ans après avoir laissé la place à Bob Chapek). Disney paie aussi sa politique pro-streaming : plus aucun de ses dessins animés, depuis « La reine des glaces 2 », en 2019, n’a réussi de gros scores en salles.

Un jeune héros différent, qui va sympathiser avec l’étonnant Spat. © Disney