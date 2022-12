«Glass Onion: Une histoire à couteaux tirés»: Netflix vous offre un Noël explosif avec Daniel Craig!

Cette fois, Blanc est engagé par la jeune Helen Brand pour trouver l’assassin de sa jumelle Cassandra, qui dirigeait la société high-tech qu’elle avait fondée avec le milliardaire Miles Bron. Lequel invite Blanc dans sa propriété en Grèce, un domaine hallucinant de modernité et d’opulence, constitué notamment d’un énorme dôme de verre en forme d’oignon. Y sont aussi présents quelques amis de cet excentrique… qui pourrait être le coupable. Tout ce que vous saurez, c’est que cette réunion prend vite une tournure inattendue où le délire va crescendo, pour le plus grand plaisir du spectateur.

Sorti en salle il y a juste trois ans, « A couteaux tirés » a permis à Daniel Craig de casser son image de 007, puisqu’il y est le détective dandy Benoit Blanc, chargé d’élucider la mort d’un octogénaire auteur de polars et patriarche d’une famille de requins. Jamie Lee Curtis, Chris Evans et Don Johnson (entre autres) participaient à cette première enquête, concoctée par Rian Johnson (à qui l’on doit, entre autres, « Star Wars : Les derniers Jedi »), lequel s’est encore fait plaisir et en a imaginé une deuxième, « Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés », dévoilé ce 23 décembre sur Netflix.

Lors de la présentation du film à l’Hôtel Four Seasons de Los Angeles, le réalisateur Rian Johnson, entouré de plusieurs de ses stars, arborait un grand sourire quand on lui a fait remarquer que ce nouvel opus n’avait pas grand-chose à voir avec le premier. « L’un et l’autre ont été inspirés par mon amour pour Agatha Christie et ses romans, lesquels sont tous différents les uns des autres. La seule chose qu’ils ont en commun, c’est l’excitation qu’ils procurent aux lecteurs… »

« Ce qui est formidable avec Rian, c’est qu’il a parfaitement intégré le roman policier à la réalité de notre époque », a embrayé Edward Norton, qui campe l’imbuvable Miles Bron. « Mon personnage est richissime, mais il n’a jamais eu la moindre idée… Il a toujours tout pompé partout. Beaucoup de gens aujourd’hui ont le même profil, et ses amis sont un mélange de ce qu’on est tous. Donc ici, la satire, cinglante, c’est pour notre pomme, et c’est délicieux ! » (Rires.)

L’acteur connu pour ses performances dans « Fight Club », « Dragon rouge » ou « L’illusionniste » n’est pas le seul à encenser Rian. « Grâce à lui, j’ai rencontré des gens merveilleux avec lesquels je me suis liée très étroitement, surtout hors tournage », a ainsi confié la chanteuse Janelle Monáe, qui se révèle excellente dans le double rôle de Helen et Cassandra. « Avant les premiers claps, Rian nous a dit : amusons-nous ! Collaborons ! Ne faisons pas juste un film, mais vivons ensemble une expérience qui restera à jamais gravée dans nos cœurs ! J’étais comme dans un camp de vacances ! »

De son côté, Kate Hudson, la fille de Goldie Hawn, est allée au-delà des limites qu’elle pensait avoir, dans son interprétation de Birdie, ex-top model blonde devenue styliste, qui ne remue que de l’air, mais en très grande quantité. « Croyez-le ou non, mais je suis timide dans la vie. Ici, j’ai dû sortir de moi-même et en faire des tonnes. Mais ce n’était jamais assez pour Rian. Quand je lui avais donné tout ce que j’ai, il me criait : Tu peux aller beaucoup plus loin ! Ce qui est chouette avec les réalisateurs de sa trempe, c’est qu’on peut explorer. À la base, je suis danseuse, mais j’ai rarement eu l’occasion de jouer avec mon corps à l’écran. Là, j’ai pu en faire un élément de comédie, et ça m’a complètement libérée. J’ai fini par ne plus avoir aucune retenue à jouer cette nana complètement égocentrée qui cherche à tout prix à être vue et aimée ! »

« On s’est vraiment poussés les uns les autres jusqu’à ce que plus personne n’ait d’inhibition », a ajouté Edward Norton, qui a aussi loué la flexibilité de Daniel Craig sur le plateau. « Kate parlait de la physicalité comme d’un outil pour l’humour, eh bien, Daniel est aussi maître en la matière ! Il fait vraiment du Jacques Tati ! En fait, ce type, il va partout où on lui demande d’aller… »