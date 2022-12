Prison Island débarque au cœur de la capitale: «À chaque ouverture de porte, j’étais subjugué par les décors»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qui n’a jamais rêvé de répondre aux énigmes de Père Fouras, fouler les pavés du Fort Boyard et passer de cellule en cellule pour s’affronter sur les mythiques épreuves qui en font sa renommée ? Le Suèdois Anders Jackson a décidé, en 2004, de revisiter ce concept à sa sauce pour en faire un parc de loisir indoor. Depuis, dans les plus grandes villes européennes, Prison Island se répand et ne cesse de cartonner. Malgré l’engouement et la soixantaine de salles ouvertes dans le monde, Bruxelles n’en disposait pas encore…

Le loisir avant tout

Depuis le samedi 10 décembre, main dans la main avec le fondateur, le chef d’entreprises Francesco Losavio, également aux rênes du Jump XL à Bockstael, a ouvert un Prison Island sur le piétonnier de Bruxelles. Si une autre salle du genre existe déjà en Belgique avec 20 cellules, celle-ci en offre 32 uniques.

Le concept est simple : définissez une durée de jeu et, par équipe de trois, quatre ou cinq, parcourez les différentes cellules, au rythme que vous désirez. « Il y a déjà eu beaucoup d’escape room qui ont ouvert ces dernières années mais, ici, on est bien loin de ce concept », glisse le co-fondateur du projet bruxellois.