Affaire Pogba: Mathias Pogba est sorti de prison ce vendredi

Mathias Pogba, le frère du joueur de la Juventus Paul Pogba, a été remis en liberté ce vendredi 23 décembre annonce Le Parisien. Mathias Pogba avait essuyé un premier refus le 29 septembre dernier d’une mise en liberté par les juges d’instruction en charge de l’affaire.

Mathias Pogba a donc pu quitter ce vendredi 23 décembre la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Cependant, le joueur n’est pas autorisé à quitter le territoire ni à utiliser les réseaux sociaux. De plus, le joueur Franco Guinéen de 32 ans a été placé sous contrôle judiciaire et ne peut pas entrer en contact avec sa mère et son frère Paul ainsi que les protagonistes du dossier.

Dans cette affaire, Mathias Pogba et quatre autres personnes (toujours détenues) sont ainsi soupçonnés d’avoir fait pression sur Paul Pogba afin de lui soutirer une grosse somme d’argent. Le joueur de la Juventus a été séquestré dans la nuit du 19 au 20 mars 2022.