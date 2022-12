Que devient Max, la légende du Starsystème de FUN Radio? Il lance un défi à Mikl et explique comment il a joué un rôle crucial lors des attentats de Paris en 2015... (interview en vidéo)

20 ans de libre antenne, son succès en France, ses vérités sur son mercato radio,..: l’animateur belge Mikl sera la tête d’affiche d’Europe 2 et est notre invité de la semaine! (interview en vidéo) Mikl cartonne en France. Depuis 20 ans, il enchaîne les émissions de libre antenne sur NRJ, FUN ou Virgin. Dès janvier, il sera aux commandes des soirées d’Europe 2.

Mikl a participé à notre talk médias «Showbuzz». Il évoque (notamment) son riche parcours... - CB

Par Cédric Baufayt Rédacteur en chef adjoint de Sudinfo

L’INTERVIEW EN INTEGRALITE :

C’est l’événement médiatique de cette fin d’année : la radio Virgin va changer de nom… Et redevenir Europe 2 ce 1er janvier. C’est le retour d’une station mythique !

Oui. Il y a eu la grande époque Europe 2 avec « Arthur et les Pirates » notamment. Personnellement, je n’ai pas grandi avec Europe 2 car, malgré une courte période où cette station était disponible en FM à Bruxelles, peu de Belges ont pu l’écouter. Aujourd’hui, avec le web et le digital, ce sera différent…

Actuellement, vous animez les soirées de Virgin en semaine. Basculer sur Europe 2, ça change quoi pour vous ?

Beaucoup de choses ! Le format de mon émission va évoluer. Aujourd'hui, j'anime une libre antenne de 20h à 00h. Sur Europe 2, il y aura moins de talk. Et donc moins de libre antenne. Concrètement, de 20h à 22h, je serai à la tête d'une émission d'interviews de différents artistes. Et entre 22h et 00h, je proposerai « Happy Rock Hours », un programme de rock.

La libre antenne est souvent assimilée, souvent à tort, à des blagues potaches d’adolescents. Vous allez donc faire moins de libre antenne… alors que vous avez 41 ans. Une évolution finalement logique dans votre carrière ?

Oui et j'en suis très content. Ça me plaît plutôt bien, je suis un fan de rock ! J'ai toujours prétendu que ce style avait une place en radio. Et jusqu'ici, personne n'a voulu m'écouter. Regardez les festivals ou les concerts de rock : c'est toujours rempli ! Aujourd'hui, de nombreuses stations diffusent la même chose. La programmation musicale sur FUN, NRJ ou Contact est fondamentalement assez proche. C'est beaucoup plus varié aux États-Unis. Avec des stations thématiques propres dans chaque ville. Donc, oui, il y a de la place pour le rock en radio. Et pouvoir le faire sur Europe 2 au quotidien me réjouit !

Votre émission du soir change de format… Mais pas d’horaire. Être sur antenne tous les soirs, depuis 20 ans, ce n’est pas usant ?

Non ! Je ne considère pas ce créneau comme fatiguant. Si on me le propose, je signe pour 20 années supplémentaires. C'est un rythme. Certains travaillent dans des usines en enchaînant des semaines de petits matins puis des soirs… Je n'ai certainement pas le droit de me plaindre.

Dire que vous êtes plus connu en France qu’en Belgique, c’est vrai ?

Complètement. J'ai commencé ma carrière sur FUN Belgique le siècle dernier, pour ensuite commencer la libre antenne sur NRJ Belgique en 2003. En 2005, on m'a proposé de rejoindre NRJ France. Et, je ne sais toujours pas pourquoi, à partir de 2006, certains directeurs en Belgique n'ont plus voulu de moi. Parfois, la Belgique reprenait mes émissions – et je précise que j'ai toujours mis un point d'honneur à parler de la Belgique depuis Paris pour que ce ne soit pas trop franco-français – et parfois pas. Ce qui explique qu'au final, ma carrière est davantage française que belge.

Quasiment 20 ans de libre antenne : c’est très rare qu’un animateur tienne aussi longtemps sur ce créneau, surtout en France. Comment expliquer votre longévité ?

Avoir envie ! En radio, certains peuvent la perdre après quelques années. Cela n'a jamais été mon cas. Regardez Difool. Il est actif depuis bien plus longtemps que moi. Et il anime le matin et même le soir, tout en étant Directeur d'Antenne. Il a envie et cela se ressent quand on l'écoute.

Que ce soit sur NRJ, FUN ou Virgin, vous avez toujours su rebondir et les audiences ont toujours été au rendez-vous…

Quand je suis arrivé sur Virgin il y a plus d’un an, je pense que de nombreux auditeurs qui me connaissaient de FUN ou NRJ m’ont suivi. Il ne faut pas non plus oublier qu’avant mon arrivée, la tranche horaire du soir était un peu laissée à l’abandon. L’effet « nouveauté » joue aussi sur les audiences. Après, c’est un travail de longue haleine… On va le continuer sur Europe 2 dès ce 2 janvier à partir de 20h. Les Belges peuvent évidemment nous écouter via www.europe2.fr ou l’appli de la radio !

Propos recueillis par Cédric Baufayt