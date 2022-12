Mauvaise expérience pour Jérémy, 20 ans, sur le tournage des « 12 coups de midi »: « Écœurée », « scandaleux », « révoltant » Pour soutenir sa soeur, Jérémy s’est rendu sur le plateau des « 12 coups de midi », mais cela ne s’est pas passé comme prévu.

« Écœurée », « scandaleux », « révoltant ». La famille Fradin ne manque pas de mots pour qualifier la mésaventure dont a été victime Jérémy, 20 ans, handicapé moteur, et son père, François, sur le plateau de tournage de l’émission « Les 12 coups de midi ». de videos Pourtant, lorsqu’ils se rendent à Paris le 14 novembre pour l’enregistrement des émissions, c’est le cœur léger que le père et son fils accompagnent Fanny, 22 ans, appelée trois jours plus tôt pour participer au jeu de TF1. « Toute la famille suit l’émission quasiment tous les jours depuis des années, raconte la sœur de Jérémy. J’ai postulé plusieurs fois pour pouvoir y emmener Jérémy et lui montrer comment ça se passe sur un plateau de télé », a-t-il expliqué à nos confrères de La Voix du Nord.

Pas de place adaptée sur le plateau François et Jérémy prévoient d’assister au tournage de deux émissions. Au moment de pénétrer sur le plateau avec le fauteuil roulant de Jérémy, le père et son fils se voient refuser l’accès. « On leur a expliqué qu’il n’y avait pas d’endroit pour installer le fauteuil et qu’ils ne pourraient pas rentrer », raconte Franckie, la mère de Jérémy, absente ce jour-là. L’équipe de production met en avant le fait que Jérémy ne peut pas marcher et que cela poserait un problème de sécurité en cas d’incendie sur le plateau. « Ils sont tombés sur une personne qui ne voulait rien entendre quand on lui disait que Jérémy était en capacité de marcher et que mon mari, pompier, pouvait être là en cas d’urgence », raconte la mère de famille.

Jérémy et son père sont conduits dans les loges où ils retrouvent Fanny, « je les ai vus arriver avec les yeux rouges et en colère. Ils m’ont tout expliqué et j’étais prête à ne pas aller tourner l’émission ». Finalement, une personne de la production, voyant que Jérémy peut se déplacer sans son fauteuil, parvient à faire entrer le père et son fils sur le plateau pour l’émission où Fanny est candidate.

« On ne devrait plus vivre ça en 2022 » Mais le mal est fait. « On ne devrait plus être confronté à ce genre de situation en 2022, explique, Franckie, les yeux pleins de larmes de colère. C’est symbolique d’un manque de prise en compte des personnes handicapées en France même s’il existe des lois pour éviter ça. » « Ce n’est vraiment pas une émission où on aurait pensé vivre ça, elle prône une tolérance que nous n’avons pas vue », ajoute Fanny. La production a présenté ses excuses à la famille par téléphone, expliquant que « lorsque le plateau a été refait en 2020, aucune place pour les fauteuils roulants n’a été prévue ». Une erreur qu’elle a promis de réparer.