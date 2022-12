Après deux années de Covid, le feu d’artifice du Nouvel An fait son retour à Bruxelles: voici toutes les infos pratiques

Grâce au dispositif de sécurité mis en place, les accès se feront à partir de 23h. Les organisateurs invitent les spectateurs à arriver le plus tôt possible dans une des trois zones prévues: la zone A, place des Palais avec accès par la rue Royale ; la zone B, place du Trône avec un acc§s par la porte de Namur/boulevard du Régent ; la zone C, parc de Bruxelles, avec deux accès via rue Royale et rue de la Loi.

Pour que l’accès à ces zones soit le plus fluide possible, des contrôles auront lieu aux entrées : les sacs à dos et les effets encombrants seront interdits. Il en sera de même pour les bouteilles en verre, les objets dangereux et l’usage privé de pétards et de feux d’artifice, par ordre de police.