Gérard Jugnot de retour dans un «Choriste» à la créole, avec Marc Lavoine: «C'était difficile pour lui...» L'ancien Bronzé est de retour depuis ce 21 décembre avec sa nouvelle réalisation, « Le petit piaf », un conte sensible centré sur la musique, au cœur de la Réunion.

Par Jean-Jacques Lecocq

«Le petit piaf» raconte l’histoire d’un enfant pauvre, sur l’île de la Réunion, qui tente de convaincre un chanteur has been de le coacher. Au départ, vous ne deviez pas le réaliser... Non. Ça s’est mal passé, et ils ont redéveloppé le sujet, qui m’a séduit, mais je ne me sentais pas légitime pour le faire en l’état. On l’a retravaillé pour le rapprocher de mon univers. Ce personnage de chanteur qui a perdu la force vitale, confronté à un garçon qui déborde d’enthousiasme, il y a un cousinage avec « Les choristes », à la créole! Avec la force de la musique, la chanson, qui transfigure tout.

Oui, et ici, on se régale, Marc Lavoine reprenant différentes chansons, de Gainsbourg, d’autres. Toutes ces chansons nous ont accompagnés durant notre vie. Mon ami Jean-Paul Rouve a fait un spectacle où il dit leur texte, sans chanter, et on se rend compte que même les petites chansonnettes nous disent de grandes choses. Je ne parle même pas d’un Souchon, dont les titres disent tout de notre société, mais Dave, Joe Dassin…