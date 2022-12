Le grand plan de la SNCB pour les 10 prochaines années: des trains plus nombreux, plus ponctuels, plus confortables et à des tarifs plus avantageux!

Sur papier, les avancées promises devraient faire plaisir aux navetteurs. Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, annoncent en effet un renforcement de l’offre, une amélioration des trains, une adaptation des tarifs, des gares modernes et accessibles, ainsi que, et c’est certainement un point qui fera plaisir le jour venu, une plus grande ponctualité !

de videos

Des trains jusqu’à 19 heures par jour !

Concrètement, au niveau de l’offre, l’objectif est de l’augmenter de 10 %, en passant de 83,4 millions de kilomètres roulés à 91,6 millions en 2032. La Belgique s’engage à proposer deux trains par heure et par directions sur les grands axes voire le double autour des grandes villes. Le contrat de gestion prévoit aussi des horaires élargis de 2 heures et même de 3 heures sur les lignes principales et autour des grandes villes. Et jusqu’à 5 heures pour les trains S à Bruxelles. Bref, plus de trains par heures mais aussi des trains plus tôt et plus tard, pour couvrir au minimum 16 heures sur la journée, contre 14 aujourd’hui.