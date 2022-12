New Wind introduit un recours contre le refus de son projet éolien de Lesve et Saint-Gérard

Tous ces refus n’arrêtent pas la société New Wind qui a introduit un recours contre la décision du Fonctionnaire Délégué. Ce dernier avait retenu la négligence envers le tourisme local, les nuisances sonores et visuelles, la proximité avec deux autres champs éoliens ou encore l’opposition des nombreux citoyens ainsi que du collectif Molignéole.

La société New Wind a l’intention d’installer cinq éoliennes entre Lesve (Profondeville) et Saint-Gérard (Mettet). L’annonce du projet a provoqué une levée de boucliers : le collectif Molignéole, les riverains, ainsi que les collèges communaux des deux entités s’étaient prononcés en défaveur de l’implantation de ce parc éolien. La demande d’un permis unique pour ce projet a récemment été refusée par le Fonctionnaire Délégué de la Région wallonne.

Les opposants s’attendaient à ce recours et seront certainement très nombreux à vouloir le consulter. À Mettet, c’est possible au service Urbanisme de l’administration communale (1, place Joseph Meunier) à partir du 1er janvier 2023 et pour une durée de 20 jours, chaque jour ouvrable de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. À Profondeville, au service Urbanisme et Environnement (2, chaussée de Dinant), du lundi au vendredi dans les heures de bureau.