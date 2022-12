Moto: 12 journées de Bikers’Days au circuit de Spa-Francorchamps en 2023

Point étonnant dès lors qu’au moment d’élaborer le calendrier des Bikers’Days, la structure theutoise DG Sport envisage toujours de planter le plus régulièrement possible ses tréteaux sur ‘le plus beau circuit du monde’. La saison 2023 n’échappera pas à cette délicieuse tendance, puisque pas moins de… 12 journées sont programmées à Spa !

« Francorchamps est forcément l’étape incontournable et la plus récurrente du calendrier des Bikers’Days », confirme Florian Jupsin au nom de DG Sport. « Ce qui signifie qu’entre avril et septembre, on fait le maximum pour y multiplier les rendez-vous. Ce sera encore le cas l’année prochaine, pour le plus grand plaisir de tous… »

C’est le lundi 24 avril que les bikers pourront gravir une première fois le Raidillon et débouler devant les toutes nouvelles tribunes de la zone Endurance. S’en suivront quatre journées consécutives au cours d’un mois de juin très ‘moto’, avec des Bikers’Days les vendredi 9 et samedi 10, le Ducati Day dans le cadre de SpaItalia le dimanche 11, mais aussi une journée idéalement positionnée le lundi 12 juin.

Cap ensuite sur un mois d’août tout aussi intense, avec des possibilités de roulage les vendredi 11, le lundi 14 et mardi 15 ainsi que les vendredi 25 et samedi 26, soit l’avant-veille et la veille des 6 Heures Moto !

Les deux ultimes Bikers’Days de la saison auront lieu les vendredi 8 et samedi 9 septembre, juste avant l’acte 2 de SpaAsia.