Les stars dévoilent leurs décorations de Noël: qui a le plus beau (et le plus grand) sapin de Hollywood? (photos)

On annonce chez nous un Noël où, par endroits, la neige pourrait s’inviter. Plus que jamais, quoi que vous ayez prévu pour le réveillon lui-même, ce sera une période où il fera bon s’abriter sous la couette pour regarder la télé, avec le sapin de Noël qui clignote dans un coin !

A Hollywood, à défaut de températures basses et de poudreuse, c’est sur le sapin que les stars misent tout. Et plus il est grand, plus il émerveille ! Quitte à devoir porter sa femme Elsa Pataky sur les épaules, entouré de leurs enfants, pour pouvoir accrocher l’étoile au sommet. Comme chez les Hemsworth !