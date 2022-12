Indexation des salaires: selon Acerta, le salaire des 500.000 Belges concernés augmentera de 11,08% à partir de janvier!

La forte inflation observée en décembre est due, comme ces derniers mois, en grande partie aux prix élevés de l’énergie. L’inflation de l’énergie atteint 32,88 % et contribue à hauteur de 3,25 points de pourcentage à l’inflation totale.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des produits énergétiques et alimentaires non transformés, s’établissait à 7,34 % en décembre, contre 7,16 % en novembre. Il s’agit d’une conséquence de la hausse de l’inflation des produits alimentaires transformés et des services.