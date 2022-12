Sept millions pour soutenir le futur centre provincial d’expertise pluridisciplinaire en agronomie à Ath

Le nouveau bâtiment sera un exemple de durabilité, grâce notamment à l’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque, qui permettra une réduction de la consommation d’énergie de 83 % par rapport à la situation actuelle, où les compétences provinciales en matière d’agroalimentaire sont dispersées à Ath et à Mons dans des sites peu adaptés. Ce pôle pluridisciplinaire regroupera trois institutions de renom dans la recherche et l’enseignement agroalimentaire : le département agrobiosciences et chimie de la Haute École Hainaut/Condorcet, les services agricoles du CREPA/CARAT et les laboratoires de Hainaut Analyses.

La Province de Hainaut est consciente de l’importance de la rénovation énergétique pour atteindre les obligations de neutralité carbone de l’Union européenne d’ici 2035. C’est pourquoi elle a consacré une grande partie de son budget d’investissement à la rationalisation de son patrimoine de plus de 800 bâtiments publics, en regroupant des services et en améliorant l’isolation et les performances énergétiques. Cette décision a été renforcée par l’annonce récente du gouvernement wallon de l’octroi d’un subside de 7 millions d’euros pour le projet de « la sucrerie » à Ath dans le cadre du plan de relance européen.

650 étudiants regroupés

En regroupant ces services sur un site unique, mieux adapté à leurs activités, les objectifs visés sont de renforcer les synergies, mutualiser les moyens humains et le matériel, et promouvoir le potentiel économique du secteur agricole tout en boostant les potentialités de recherche et d’enseignement supérieur. Pour l’école Condorcet, qui connaît une croissance rapide grâce à l’émergence de nouvelles filières liées au développement durable, ce projet permettra de regrouper ses 650 étudiants sur un campus unique, plus attractif et en connexion directe avec le centre urbain et le monde professionnel. En outre, les laboratoires de Hainaut Analyses renforceront cette plate-forme technologique et stratégique en participant à des activités de haut niveau dans les domaines des analyses environnementales, agroalimentaires, agronomiques et biotechnologiques.