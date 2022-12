La magie de Noël empêche de confondre, avec certitude, un dealer de marijuana rue de la Cité à Liège

Jeudi, sur le coup de 18h45, une patrouille de police qui circulait rue de la Cité, non loin de la Batte à Liège, a repéré un manège entre deux individus.

Tout laisse penser à une transaction durant laquelle le dealer a vendu un sachet de marijuana à un client. L’un et l’autre étaient en possession de drogue Toute la question était de savoir qui était le dealer et qui était le consommateur ? En effet, le présumé dealer, pour sa défense, a expliqué qu’il était le client et non pas le vendeur.