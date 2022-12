Pour la 47e année consécutive, Auderghem adopte un budget à l’équilibre

Ce jeudi 22 décembre 2022, le Conseil communal d’Auderghem a adopté les budgets 2023 du CPAS et de la Commune. Malgré un contexte budgétaire difficile et pour la 47 e année consécutive, la commune d’Auderghem maintient l’équilibre, à l’exercice propre, pour 2023 et adopte un budget sans augmentation d’impôts. « Cette nouvelle crise fragilise encore un peu plus nos finances et fait exploser nos dépenses (augmentation des coûts des matériaux, coût des pensions, indexations des salaires…), mais nous pouvons les affronter, car depuis des décennies, Auderghem a eu une gestion budgétaire prévoyante qui nous permet de tenir le choc », commente la bourgmestre Sophie de Vos (DéFI).

Les Auderghemois ne connaîtront pas d’augmentation d’impôts en 2023 et continueront donc à bénéficier des impôts locaux « les plus bas de Bruxelles ». Pour un ménage moyen, la différence se chiffre tout de même entre 600 et 900 euros de moins par an par rapport aux communes voisines. « C’est un message d’autant plus important dans la période que nous vivons et où la question du pouvoir d’achat est centrale pour bon nombre de nos concitoyens », souligne la Bourgmestre.

Projets Dans ce contexte financier, la commune va poursuivre la rénovation de trottoirs et de voiries (Avenue Daniel Boon, rue du Moulin à Papier, quartier du Parc des Princes, rue du Villageois…), la verdurisation de l’espace public ou encore le renouvellement de plaines de jeux.

Des investissements importants sont également consacrés à la réalisation de travaux économiseurs d’énergie avec des projets innovants comme l’autoconsommation, en transférant les surplus d’énergie de certains bâtiments communaux vers d’autres. Sans oublier la rénovation de la maison communale, suite de la rénovation des bâtiments de Rouge-Cloître, construction de la future maison des Associations qui accueillera une 5e crèche. La sécurité et l’aide sociale ne sont pas en reste. La commune augmente ses dotations à la zone de police et au CPAS. Ainsi plus de 10 millions d’euros sont prévus au budget extraordinaire pour 2023. À cette somme, s’ajoute un montant de près de 3 millions d’euros, soit le double de l’année dernière, pour les investissements de la Régie foncière qui permettront d’augmenter le parc communal de logements et mener une politique de logements moyens, au-delà de l’offre de logements sociaux. Soit un total de plus de 13 millions d’euros d’investissements. C’est à peu près 21% du montant du budget ordinaire.