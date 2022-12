Nicole, 96 ans, décède dans l’incendie du Château Pollet à Grandglise: «Malgré son âge, elle était restée dynamique et indépendante»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À 96 ans, Nicole Pollet a succombé au dramatique incendie qui a ravagé, mercredi soir, une bonne partie de sa demeure familiale, le Château Pollet, situé dans la rue du Marais à Grandglise. Cette dame, très connue et très appréciée dans son village, comme à Tournai, la ville dont est originaire sa famille (propriétaire de la Savonnerie Pollet) vivait seule dans sa grande propriété. « Elle était très indépendante », témoigne son frère, Gilles. « Malgré son âge, elle était restée dynamique et indépendante. Elle conduisait encore, même si certains le lui déconseillaient. Elle assurait que sa voiture, c’était sa liberté, son indépendance. Et elle y tenait ! Se déplacer seule, c’était important à ses yeux ».