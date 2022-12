Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette année, un vent de crise économique souffle sur la magie des fêtes. Face à l’augmentation du coût de la vie, les gérants des boulangeries L’Atelier du pain ont lancé un concours inédit, en collaboration avec le groupe Esso Brabant Jacquet-Labaisse. « Nous souhaitons montrer notre soutien à nos clients et aussi promouvoir nos établissements et nos produits », explique Déborah Depauw, la gérante. « Donc pour tout achat de bûche de Noël ou de gâteau du Nouvel an, les clients peuvent participer au concours et tenter de gagner 1000 litres de mazout ou un an de pain gratuit ».