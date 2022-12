Il prenait des photos sous la jupe de dames ou même d’adolescentes

Même chose pour les images sur son ordinateur, dont on a retrouvé la trace après avoir été effacées. « On m’a saisi l’ordinateur lors de l’affaire précédente et on me l’a rendu. J’ignorais qu’il contenait encore la trace de photos effacées. » L’ennui pour lui c’est que l’enquête révèle que son ordi n’a jamais été saisi.

Un boulet pour la société

Et puis, il a ce surprenant sursaut de conscience : « Mon arrestation a été une bonne chose, car avec trois mois de détention, je me rends compte qu’il faut mettre en place un traitement approprié. Je ne peux en effet pas expliquer ce qui me prend lorsque j’ai bu. Il faut que je voie un professionnel »

Mme Lanza, ministère public, ne se laisse pas abuser par cette excuse de l’alcool : « sur les vidéos, il n’a pas l’air ivre. On dénombre une dizaine de victimes de son comportement déviant, mais toutes n’ont pas été identifiées. » Tenant compte de son « beau palmarès judiciaire », elle réclame trois ans de prison.

Son avocat Me Cochart, s’il admet qu’il a eu des comportements désagréables, conteste certaines préventions en droit, mais insiste sur la nécessité d’un traitement approprié et demande donc de mettre en place un dispositif probatoire sous forme de peine autonome de probation ou de sursis probatoire.