Des fêtes de fin d’année sous le signe du Covid, de la grippe et du RSV: «L’idée n’est absolument pas d’annuler!»

À nouveau près de 100 personnes sont actuellement aux soins intensifs à cause du Covid. Des chiffres en hausse de 37 % par rapport à la semaine précédente. Au niveau des hospitalisations aussi, on grimpe désormais à 1.985 personnes hospitalisées (+25 %). Quant au nombre de cas, il stagne avec 1.440 tests revenus positifs en une semaine. Pour le virologue Steven Van Gucht, le pic n’est pas loin. « Ça va probablement bien se passer pendant les deux semaines de congé », commente-t-il. « Par contre, c’est surtout après les fêtes qu’on prévoit de nouveau une augmentation. »

Si certaines activités vont s'arrêter pendant les vacances, les réveillons et rassemblements pourraient en effet être des lieux de contaminations. « Il y a une succession d'événements catalyseurs avec Noël, puis le Nouvel an et ensuite les réceptions au travail… »

Grippe en hausse Cette année, le Covid n’est cependant pas le seul point d’attention. « On est au tout début de la phase épidémique de la grippe », indique-t-il. « On va donc avoir encore une augmentation importante, surtout après les fêtes. Sans oublier le RSV qui touche les plus jeunes. La difficulté résulte du fait qu’il y a plusieurs virus qui circulent et cela crée une pression supplémentaire. »

Ses conseils pour des fêtes en toute sécurité ? Être à jour avec la vaccination pour les plus âgés et les plus fragile, notamment pour la grippe, prendre des précautions comme le masque ou la distance avec les plus fragile, rester chez soi si l’on est malade, bien ventiler et se laver les mains.