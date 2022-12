«Emily in Paris»: une star de la série raconte comment elle a vaincu le cancer et à quel point la maladie a changé sa façon d’être

À 15 ans, elle a été diagnostiquée d’une leucémie aiguë myéloïde, pour laquelle elle a été hospitalisée pendant près de huit mois. « Une fois que le cancer a physiquement quitté mon corps, je me suis donné pour mission de ne pas le laisser influencer ma vie », a récemment confié l’actrice dans une interview à coeur ouvert, accordée à Shape.

Sortie ce mercredi sur Netflix, la saison 3 d’« Emily in Paris » inscrit à nouveau Ashley Park à son générique. Si elle rayonne à l’écran, l’interprète de Mindy, la meilleure copine de l’héroïne, est passée par bien des épreuves…

Après de longues séances de chimiothérapie, Ashley a finalement pu retrouver une vie normale. Si elle reconnaît avoir été bercée de bienveillance, celle-ci a néanmoins parfois pesé lourd sur son moral. « Les gens étaient tellement inquiets pour moi, j’étais rapidement devenue la personne qui répétait : Je vais bien, ne vous inquiétez pas, je vais aller au bout de mes projets », a-t-elle confié. « Vous réalisez à quel point votre corps est votre vaisseau, c’est votre instrument, donc vous devez le traiter avec précaution et vraiment en prendre soin. »

Aujourd’hui, l’important c’est d’« avancer un peu plus chaque jour » sans oublier ce par quoi on est passé, et en mettant toutes les chances d’une vie saine de son côté. « Ça peut être parfois difficile avec mon emploi du temps, mais j’ai appris à rester toujours motivée. Je dois juste adapter mon choix d’activité physique en fonction du moment. »