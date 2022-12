Le remboursement d’un traitement contre la mucoviscidose étendu aux enfants de 6 à 11 ans, annonce le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke

Le ministre indique avoir trouvé un accord avec l’Inami (l’Institut national d’assurance maladie invalidité) et la société pharmaceutique américaine Vertex. Le médicament est également remboursé pour les patients de plus de 12 ans depuis septembre.

Ce nouvel accord permet de garantir les meilleurs soins possibles à plus de 140 enfants de moins de 12 ans atteints de mucoviscidose, précise le ministre. Il ne sera donc plus nécessaire d’introduire une demande auprès du Collège des médicaments orphelins, ce qui réduit la période d’incertitude pour le patient et le médecin en attendant que le remboursement soit approuvé.