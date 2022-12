L’autorité de la concurrence se penche sur «Batopin», le projet de guichets bancaires neutres

L’objectif du projet est de supprimer progressivement les guichets automatiques des quatre grandes banques pour les remplacer par des exemplaires neutres que 95% de la population trouverait, à terme, dans un rayon de 5 km. Les partenaires justifient la démarche par le recours toujours plus important aux services bancaires électroniques et la baisse continue de la demande de cash.

Mais Batopin suscite beaucoup de critiques, tant du politique que des partenaires sociaux et des organisations de défense des consommateurs. Ceux-ci craignent une baisse de qualité du service et des coûts plus élevés pour les citoyens.