Avec la collection «Maillot Jaune», entrez dans la légende du Tour de France, même en hiver

Le maillot jaune sur les épaules pour la sortie dominicale, il faut pouvoir l’assumer. Prendre conscience du poids symbolique qu’il représente, de la classe absolue qu’il incarne dans ses mailles ensoleillées. Franchement, c’est bof de péter petit braquet ruiné au premier pont d’autoroute quand tu te prends pour le Tadej Pogacar de Liège ou de Namur. Bref, c’est là que le Tour de France et l’Italien Santini ont eu une brillante idée : associer la puissance et le prestige du tricot jaune dans une collection qui brille par sa sobriété et sa subtilité.

Au programme, une déclinaison estivale et sa sœur hivernale griffée « Maillot jaune ». Une collection née au printemps 2022. Du jaune, il y en a forcément. Mais avec une douce parcimonie, beaucoup de suggestion et quelques rappels judicieux sur la gamme griffée et majoritairement bleu outremer et vert pétrole du plus bel effet. Ainsi, le logo est jaune et rappelle un cyclise couché sur sa machine en plein effort à en plier la plaque. Où un taulier qui lève les bras en écrasant la concurrence. Un maillot jaune quoi…

Dessinée par Santini, fournisseur officiel des maillots distinctifs de la Grande Boucle mais aussi de l’arc-en-ciel de Remco Evenepoel, cette collection qui laisse place à la légende et l’imagination s’adresse à tous les amoureux du cyclisme et du Tour, même s’ils n’ont pas la patte aussi légère que Jonas Vingegaard.

Et, même si le Tour de France convoque forcément la chaude passion de juillet, la griffe « Maillot jaune » vient de s’enrichir d’une déclinaison pour les temps moins cléments. Veste, gants, long… De quoi garantir respirabilité et équilibre thermique. L’idéal pour enquiller les bornes dans la vallée histoire de claquer la meute au printemps puis de survoler juillet. En mode « Maillot jaune » donc…

Pour avoir tourné les quilles dans les froides vallées de la Province de Liège début décembre, cette déclinaison aussi élégante que sobre de la grand-messe de juillet fait bien plus que le boulot. La qualité des vêtements Santini n’étant plus à démontrer, cet ensemble isole parfaitement des températures revêches dans un confort absolu. Et surtout, il égaye l’esprit, lui donnant ce petit boost en convoquant l’exploit et la folie du Tour en cas de baisse de motivation.

À noter que l’ensemble de la collection, autant estivale qu’hivernale, est disponible sur santinicycling.com ou sur la boutique officielle du Tour de France letour.fr