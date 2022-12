Remco Evenepoel, le splendide conte de fées de l’année 2022 (vidéo)

Le doute était permis sur un retour à l’avant pour ce jeune homme qui a fêté ses 22 ans cette année. Récemment, Patrick Lefevere, son patron chez Quick Step nous a avoué qu’en début de saison, au Tour de Valence plus exactement, une équipe tv était présente pour un documentaire et lorsque son poulain a été lâché par Vlasov dans une étape, il avait bredouillé au micro : « je ne suis pas sûr de l’avenir de Remco dans un grand Tour. » Il s’est vite ravisé et a demandé qu’on efface cette intervention…

Derrière ce visage d’écolier de Remco se cache un véritable guerrier qui, lui, sait plus que quiconque où il peut et où il veut aller. Il avait coché dans son calendrier 2022 la Doyenne Liège-Bastogne-Liège, il l’a gagnée. Une accélération au sommet de la Redoute surprend tous ses concurrents… Il arrive en solitaire à Liège ! Cette victoire « l’a libéré de ses dernières chaînes » nous avouera Patrick Lefèvere.

Il avait pointé la Vuelta, il s’y est imposé en patron… à seulement 22 ans. Remco a fait du Remco en annonçant très tôt tous ces objectifs. Dikkenek ou arrogant pour les uns, charismatique pour les autres…

Au Tour d’Espagne, il prend le maillot rouge de leader dès la 6ème étape et gagne ensuite deux étapes. Un Belge n’avait plus gagné un Grand Tour depuis 44 ans. Comme les plus grands champions, le coureur belge a forcé le destin, a attaqué là où on ne l’attendait pas forcément. Et il a remis cela deux semaines plus tard en Australie.

Les efforts déployés au Tour d’Espagne n’ont eu aucune influence. En puissance, en oubliant la souffrance dans les bosses du parcours de ces Mondiaux en Australie, il a pris les rênes pour aller s’imposer en solitaire comme il l’avait fait à la Doyenne.

Remporter un Monument (Liège-Bastogne-Liège), un Grand Tour (la Vuelta) et le titre mondial, cela n’était plus arrivé depuis… 42 ans et un certain Bernard Hinault. Quarante ans aussi qu’un coureur n’avait plus gagné les Mondiaux avec un écart aussi important. Dix ans enfin que la Belgique n’avait plus décroché ce maillot arc-en-ciel…

La suite, ce sont des récompenses individuelles (mérite sportif, vélo d’or…) et un bain de foule sur la Grand-Place de Bruxelles.

Et en 2023 ? il n’y aura pas encore de Tour de France à son programme mais un Tour d’Italie où il ira pour s’y imposer.