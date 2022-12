Restauration des façades du musée de l’Armée et d’Autoworld dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles

La Régie des Bâtiments procèdera à la restauration des façades et de la menuiserie des bâtiments du War Heritage Institute (musée de l’Armée) et d’Autoworld dans le parc bruxellois du Cinquantenaire à partir de 2023 jusque 2026.

« La préservation et l'amélioration énergétique du patrimoine symbolique de l'Etat est une priorité pour moi », souligne Mathieu Michel, secrétaire d’État à la Digitalisation et chargé de la Régie des Bâtiments. « Ma volonté est de finaliser la rénovation du Cinquantenaire (Institut royal du Patrimoine Artistique et Musées royaux d'Art et d'Histoire) pour le 200ème anniversaire de notre pays. La Régie des bâtiments ne ménage pas ses efforts pour atteindre cet objectif. »