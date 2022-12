Les associations bruxelloises pourront bénéficier de subventions inscrites dans la durée

Cependant, les subventions octroyées aujourd’hui aux acteurs et actrices de l’égalité des chances ne sont pas régies par voie d’ordonnance organique, et sont donc soumises au principe de soutien financier à solliciter chaque année.

L’objectif

Le principal objectif de l’ordonnance mise sur la table des députés à l’initiative de la secrétaire d’Etat à l’Egalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS), est d’assurer aux acteurs et actrices de l’égalité des chances la pérennité et de promouvoir l’efficacité de leurs actions. A partir de 2023, les structures bénéficiaires pourront projeter leurs activités sur plus d’une année, assurer la continuité de celles-ci et garantir un financement pérenne des coûts afin de sécuriser certains contrats, notamment en personnel.