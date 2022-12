La place Flagey va se mettre au vert à Ixelles

C’est validé. Les places Flagey et Sainte-Croix vont changer de visage et devenir plus vertes. Ce jeudi, l’étude paysagère de l’avant-projet visant à végétaliser les lieux a été approuvée par le conseil communal d’Ixelles.

« Flagey a toujours été un laboratoire de pratiques urbaines innovantes. L’idée ici n’était pas de rouvrir une place qui a été refaite il y a une grosse dizaine d’années et de se lancer dans un chantier pharaonique qui aurait impacté la vie commerçante. Au contraire, on est parti des contraintes de la place (marché, foire, cirque…), on a privilégié des interventions rapides et simples. Le projet est exemplaire en matière de collaboration entre les (nombreux) intervenants publics. Même les étudiants de la Faculté d’architecture de l’ULB qui connaissent la place comme leur poche ont participé à la réflexion paysagère et ont observé les pratiques et usages de cet espace public très particulier », commente Yves Rouyet (Ecolo), échevin de l’Urbanisme et de la Mobilité.