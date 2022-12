Anderlecht juge les sanctions infligées suite au Clasico arrêté comme «disproportionnées» mais ne fera pas appel

Ce vendredi, le club d’Anderlecht a réagi à l’annonce des différentes sanctions infligées par le Conseil disciplinaire de l’Union belge de football au club. Ces sanctions ont été infligées suite aux incidents du Clasico, survenus le 23 octobre dernier sur le terrain du Standard.

Dans un communiqué, le club juge ces sanctions « disproportionnées » mais annonce ne pas faire appel. « Notre club estime que les sanctions imposées sont disproportionnées et il regrette que la responsabilité soit presque intégralement placée sur le club. L’impact financier de ces sanctions est également énorme. Néanmoins, le RSC Anderlecht ne contestera pas cette décision. Notre club choisit effectivement d’entamer un dialogue constructif avec les instances du football et les organes législatifs de ce pays sur les responsabilités de chacun, afin d’améliorer et de garantir la sécurité dans les stades du football belge », peut-on ainsi lire.

Ce jeudi, le Conseil disciplinaire de l’Union belge de football (URBSFA) avait décidé d’infliger une sanction de deux matches à huis clos effectifs et une amende de 10.000 euros au RSC Anderlecht suite à l’arrêt définitif du Clasico sur le terrain du Standard le 23 octobre dernier.