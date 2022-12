Coupe du monde 2022: le but de Richarlison contre la Serbie élu plus belle réalisation du tournoi (vidéo)

La FIFA a annoncé vendredi que le but du tournoi lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Le but du Brésilien contre la Serbie a été le plus voté par les internautes sur le site de la Fédération mondiale de football.

Richarlison a inscrit le deuxième but lors de la victoire 2-0 contre la Serbie lors du premier match de groupe des Brésiliens au Qatar, d’une superbe demi-volée.

Mardi, la FIFA avait annoncé les 10 nominés pour le But du Tournoi. Richarlison a été nommé deux fois. Outre son but contre la Serbie, sa frappe contre la Corée du Sud en huitième de finale figurait également parmi les prétendants. Avec le solo de Neymar, en quart de finale contre la Croatie, trois buts brésiliens ont été ainsi nominés.

Les autres buts retenus étaient ceux du Saoudien Salem Al-Dawsari (contre l’Argentine), du Néerlandais Cody Gakpo (contre l’Équateur), de l’Argentin Enzo Fernandez (contre le Mexique), du Camerounais Vincent Aboubakar (contre la Serbie), du Mexicain Luis Chavez (contre l’Arabie saoudite), du Français Kylian Mbappé (contre la Pologne) et du Sud-Coréen Paik Seungho (contre le Brésil).