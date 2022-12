Maserati lance une gamme 100% électrique

Le Brussels Motor Show, qui se tiendra du 14 au 22 janvier prochains, sera l’occasion pour Maserati de dévoiler le châssis du Grecale Folgore, la future version 100% électrique de son nouveau SUV. Après les modèles hybrides (Ghibli et Levante), la marque au trident franchit une étape supplémentaire avec l’électrification totale de ses GranTurismo et Grecale.

MC20 Cielo

Ce dernier utilisera le technologie 400 V avec un couple de 800 Nm et une batterie haute capacité de 105 kWh. D’ici 2025, tous les modèles Maserati seront disponibles en 100% électrique, et d’ici 2030 la marque ne proposera plus que des véhicules électriques. Les visiteurs du Salon de Bruxelles pourront également admirer une version spéciale Fuoriserie (personnalisée) de la MC20 Cielo, le nouveau spider Maserati.