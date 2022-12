Elizabeth Bourgine («Meurtres au paradis»): «Tourner au soleil, un bonheur!»

Ce sont plusieurs parenthèses, car je fais beaucoup d’allers et retours. Mais oui, c’est un bonheur, car je retrouve une équipe dont la plupart des participants sont là depuis douze ans. Et puis, j’adore le personnage de Catherine, je trouve que c’est une femme formidable. Elle est malicieuse, elle connaît la vie. Elle bouscule un petit peu ces Anglais qu’elle connaît bien et ça leur fait du bien.

Catherine fait la leçon à l’inspecteur, qui n’arrive pas à déclarer sa flamme, et va jusqu’à le menacer… de ne plus lui servir de poulet-frites. Implacable!

Ah oui, ça, c’est le chantage ultime. Il est timoré par rapport à ses sentiments, par rapport aux femmes. Je lui sers donc un petit rhum de temps en temps pour qu’il s’ouvre un peu.

On a pu vous voir dans le «Maigret» de Patrice Leconte, où vous avez croisé l’imposant Depardieu.

On a eu une magnifique journée de tournage. A la seconde où Depardieu arrive dans le champ, il est Maigret, avec ce mélange de force et de gentillesse. Il y a tellement de puissance dans son jeu qu’il n’y a qu’à se laisser porter. Jouer avec lui, ce n’est que du bonheur. Et puis Patrice Leconte est un metteur en scène délicat.

Vous étiez la fille de Lino Ventura dans «La septième cible». Vous ne craignez pas les carrures…

Ah non, je les adore! Parce que c’est fort, c’est agréable. Ce sont des acteurs qui, dès qu’ils arrivent sur le plateau, dégagent quelque chose qui fait qu’il y a du respect et du plaisir. J’étais toute jeune, pour moi, Lino Ventura, c’était un monument. Quand il est arrivé, j’ai eu l’impression que tout d’un coup, c’étaient tous ses films qui débarquaient. Je devais l’accueillir à Roissy, j’avais un petit bouquet de violettes à la main, et les violettes tremblaient. (Rires.) Lino a été adorable, il m’a demandé de m’asseoir à côté de lui et on a commencé à parler très simplement de la scène qu’on allait jouer.

Il paraît que suite au film sulfureux «Cours privé», en 1986, les réalisateurs avaient tellement fantasmé sur vous qu’ils n’osaient pas vous appeler…

Je l’ai appris par mon agent, par des réalisateurs, des producteurs. On m’a beaucoup dit: «Vous étiez tellement un fantasme dans ma tête que j’avais peur de vous rencontrer»!