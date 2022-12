Jaguar vend un de ses bijoux

Ce fut la star de la première édition des 1000 Miglia Expérience, qui s’est récemment tenue aux Emirats arabes unis. Un roadster rarissime désormais en vente chez Jaguar Classic Works à Coventry, en Angleterre. Cette XK120 Open Two-Seater de 1950 est proposée en version Cream avec capote Black et intérieur Biscuit/Red. Le prix de vente n’a pas été communiqué.

Parfaitement restaurée

Ce modèle parfaitement restauré a été méticuleusement conservé depuis qu’il a rejoint la collection Jaguar Classic. Il a autrefois appartenu à Stuart Lightfoot, membre fondateur et secrétaire des compétitions du Jaguar Drivers’ Club, créé en juin 1956. Cette XK120 OTS a terminé 25e au classement général, et 13e de sa catégorie. Elle n’a eu besoin d’aucune assistance technique tout au long de la compétition qui s’est déroulée du 4 au 8 décembre et avait démarré de Dubaï.