Le violeur unijambiste de Frameries restera plus longtemps en prison: «C’est un prédateur sexuel très dangereux»

La cour d’appel du Hainaut a augmenté, ce vendredi, la peine infligée en première instance au violeur unijambiste originaire de Frameries.

Le 23 mai dernier, le tribunal correctionnel de Mons avait prononcé deux peines contre le violeur : 4 ans pour les faits qui ont eu lieu avant une condamnation à 20 mois de prison à Nivelles, peine prononcée en mars 2019, et 8 ans de prison, avec une mise à disposition du tribunal d’application des peines pour une même durée, pour les faits qui ont eu lieu après.

Vendredi, devant la cour, la peine de 4 ans est passée à 6 ans et la peine de 8 ans est passée à 10 ans. La mise à disposition du tribunal d’application des peines est aussi passée à 10 ans.

Le prévenu était poursuivi pour plusieurs préventions : viols, tentatives de viol, extorsions, attentats à la pudeur, escroqueries, port d’armes, harcèlements et menaces. Les victimes étaient des femmes rencontrées via un site internet de prostitution, originaires du Hainaut, de Bruxelles et de Liège.

« Prédateur sexuel »

L’homme avait été qualifié par le ministère public de « prédateur sexuel très dangereux qui profite de la vulnérabilité des femmes pour se soulager et obtenir de l’argent ».

Le prévenu a un casier judiciaire. En juin 2018, le tribunal correctionnel lui a infligé une peine de 12 ans pour des faits similaires, mais la cour d’appel l’a acquitté au bénéfice du doute. Il a été libéré en août 2018 et il a repris son parcours délinquant. Il entrait en contact avec certaines victimes en se faisant passer pour un autre.

Un policier blessé

Il a été placé sous mandat d’arrêt le 31 décembre 2018 et détenu préventivement durant un an. Une fois libéré, il a fait l’objet d’autres plaintes, notamment d’une étudiante qui se prostituait et à qui il fait croire qu’il était inspecteur de l’hygiène pour le site de prostitution sur lequel elle s’est inscrite durant la pandémie.

Malgré son handicap, l’unijambiste est très mobile, agissant dans plusieurs provinces belges. Il avait notamment réussi à s’échapper du palais de justice de Mons lors d’une comparution devant un juge, blessant au passage un agent de police.