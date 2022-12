Argent, pension, énergie, congés, emploi, santé, mobilité… Voici tout ce qui va changer au 1er janvier

Ce 1er janvier... Les salaires mensuels nets des Belges, tant dans les secteurs privés que publics, augmenteront au minimum de 50 euros à partir du 1er janvier, et donc de 600 euros net par an, en raison de l’adaptation des barèmes fiscaux et des calculs d’imposition du précompte professionnel, selon les calculs du prestataire de services en ressources humaines SD Worx. L’indexation des salaires à partir du 1er janvier 2023 est historiquement élevée. Plus de 500.000 employés (ceux qui dépendent de la CP 200) verront leur salaire augmenter de 11% au 1er janvier 2023, selon un calcul d’Acerta, un autre prestataire de services RH. Outre la CP 200, d’autres secteurs possèdent un système d’indexation qui prévoit une adaptation annuelle des salaires à l’inflation en début d’année. Les travailleurs de l’industrie alimentaire (10,96%), du transport routier et logistique pour compte de tiers (10,96%), de l’horeca (10,964%), du commerce alimentaire (11,08%), des assurances (11,1905%) et de la gestion d’immeubles et des agents immobiliers (11,08%) par exemple peuvent aussi s’attendre à une adaptation de leur salaire à l’inflation le 1er janvier.

La pension minimum augmentera à nouveau de 2,65 % pour les pensions de retraite et de survie des salariés et des indépendants ; de 1,73 % pour les pensions de retraite des fonctionnaires ; et de 4,92 % pour les pensions de survie des fonctionnaires. La pension minimum garantie sera, d'ici 2024, progressivement relevée vers 1 500 euros nets par mois pour une carrière complète.

Un fournisseur d’énergie ne pourra plus résilier un contrat ou couper l'électricité de manière unilatérale en cas de défaut de paiement d'un client résidentiel. L'autorisation du juge de paix sera obligatoire avant toute coupure d'électricité en cas de non-paiement des factures d'énergie.

Il sera interdit de fumer sur les quais de gare. Fini les mégots que l’on retrouve partout sur les quais ou les rails. Le congé de naissance passe de 15 à 20 jours. Les conjoints (papas et coparents) peuvent prendre ce congé librement dans les quatre premiers mois qui suivent le jour de l'accouchement. Les motos de catégorie L et de cylindrée supérieure à 125 cm³ devront se présenter au contrôle technique lors de la revente à un particulier ou après un accident. La nouvelle Politique agricole commune (PAC) entre en vigueur dans l'Union Européenne. Dans cette perspective, le Gouvernement wallon a validé le budget et défini les grandes orientations qu'il compte donner au secteur durant la période 2023-2027. Celles-ci entendent favoriser le revenu des agriculteurs, les jeunes, l'environnement et la biodiversité. Les frais de carburant des véhicules hybrides rechargeables nouvellement acquises ne seront plus déductibles qu'à concurrence de 50 % maximum. Et à compter de juillet 2023, la déductibilité fiscale des frais de voitures et de carburant des voitures nouvellement acquises et émettant du CO2 s'éteindra progressivement, jusqu'à 0 % d'ici 2028. Le prix de l’eau augmente en région bruxelloise. L’intercommunale inBW a confirmé que le prix de l’eau dans la zone qu’elle dessert sera modifié à partir du 1er janvier. Le «Coût Vérité Distribution» passera de 2,26 à 2,47 euros par mètre cube. La publicité pour les jeux de hasard devient interdite. Fini les spots publicitaires à la télévision, à la radio, sur le web, etc. Les travailleurs qui sont licenciés par leur employeur et qui ont droit à une période de préavis d’au moins 30 semaines pourront recourir à toutes sortes de mesures pour retrouver plus rapidement du travail. « Pensez à l’outplacement, au coaching ou à la formation. Il s’agit d’une absence autorisée avec maintien du salaire, sans surcoût pour l’employeur. Cette mesure résulte directement du deal pour l’emploi », rappelle SD Worx. Le plafond du congé éducation, qui permet aux travailleurs de suivre une formation agréée pendant les heures de travail tout en conservant leur salaire normal, sera relevé à 3364 euros dès le 1er janvier. Les étudiants jobistes pourront, à partir du 1er janvier 2023, prester maximum 600 heures en régime favorable. Les tarifs de nombreux produits Proximus augmentent à partir du 1er janvier. Tous les détails sont à découvrir ici. Voo ou encore Orange vont également augmenter les prix de certains services, mais un peu plus tard.