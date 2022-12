Vincent Lindon («Mon cousin»): «On n’a pas pu éviter le clash avec François Damiens»

C’est vrai, j’avais envie de jouer dans une belle comédie, mais pour moi, c’est également un film profond sur la famille. J’avais aussi depuis longtemps l’envie d’interpréter un puissant, ce mec que j’attaque toujours dans des films comme « La loi du marché », qui a l’argent, le pouvoir. Ou en tout cas, qui croit l’avoir. Car ici, il a besoin de la signature de son cousin pour garder les rênes de son entreprise, et ce cousin est un empêcheur de tourner en rond. On n’a rien inventé, c’est Brel-Ventura, le Belge et le Français ! Mais je suis heureux du résultat.

Je ne serais pas forcément dans le reproche. Il y a des grands patrons qui font les choses bien, qui aident. Je ne suis pas manichéen. Le pouvoir, utilisé à bon escient, est intéressant. Mais je me dis que si certains, là, des GAFA ou autres, écoutaient un peu leur cousin, ça ne pourrait pas leur faire de mal. Écouter celui qu’on prend pour plus con que soi.

Le film illustre pour ça parfaitement le thème « on ne choisit pas sa famille ».

Oui, c’est parfois plus facile d’accepter quelqu’un qui nous est étranger qu’un cousin. S’apprécier ou pas, c’est une histoire d’êtres humains, pas de liens du sang. Le cousin, c’est celui qu’on subit. On fera moins d’efforts pour lui. Mais il va aider mon personnage à devenir plus aérien.

C’est l’occasion d’une rencontre déjà inoubliable avec François Damiens !

J’aime les rencontres improbables, qu’on mette deux êtres humains dans un même endroit, qui au départ n’ont pas forcément grand-chose à se dire, mais doivent bien se parler… C’est la définition de l’amour, vous savez. Vous rencontrez une femme, vous avez l’impression qu’elle n’est pas votre genre, vous ne seriez pas allé vers elle, et puis, c’est la dictature de la peau, une alchimie qu’on ne maîtrise pas, et on passe trente ans ensemble.

Avec François Damiens, ça s’est passé comment ?

La connivence est née très vite, on s’entend très, très bien. Mais on n’a pas pu éviter le clash au début, parce qu’on est diamétralement opposés dans notre façon d’agir. On a les mêmes valeurs, mais pas la même façon de les exprimer. Donc ça a été houleux au début. On s’est expliqués, et après, la croisière a été magnifique. Mais oui, on s’est un peu engueulés.