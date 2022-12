Battlekart à la conquête du monde: «Des projets sur Dubaï, en Arabie Saoudite, en Australie, en Espagne, ...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Créé par le Mouscronnois Sébastien Millecam et ouvert depuis 2015 à Dottignies, Battlekart mêle les sensations du karting électrique, le fun des jeux vidéo et l’innovation de la réalité augmentée. La société dottignienne exploite actuellement 5 complexes en Belgique et chapeaute également neuf autres centres ouverts en franchise : 1 en Belgique, 4 en France (Tour, Nantes, Metz et Paris) et 4 en Allemagne dont le tout dernier à Essen.

Bien que l’on puisse croire que la situation économique actuelle affecte l’entreprise, il n’en est rien : le nombre de joueurs continue de battre des records chaque année. Et le moins que l’on puisse écrire c’est que l’année 2022 a été l’année de tous les records puisque le chiffre d’affaires de l’année qui se termine dépasse celui de 2019, avant la crise covid.