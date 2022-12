Noël au sommet avec Linda Le Bon, double vice-championne du monde de para-ski!

Ah ce bon vieux train de nuit… Je suis tellement content qu’il soit de retour sur nos voies ferrées qu’il a décidé de l’emprunter pour regoûter au plaisir de lire et de dormir pendant le voyage, avant de se réveiller à l’aube dans de nouveaux paysages. En une dizaine d’heures, bercé par le rythme du rail, j’arrive en Autriche à Linz, puis à Salzbourg, la ville qui a vu naître Mozart. L’esprit du musicien plane encore dans chaque ruelle, chaque place de la vieille ville est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Le tandem familial refuse que la dégénérescence maculaire gâche leur plaisir de skier ensemble. À force d’audace et de combativité, elles gagnent leurs tickets pour Pékin où elles ont performé en mars dernier lors des Jeux Olympiques. Deux mois plus tôt, Linda avait déjà décroché, à Lillehammer, un double-titre de vice-championne du monde de para-ski. Linda et Ulla habitent toutes les deux dans les montagnes autrichiennes où je les rejoint par le Night-Jet.

Linda Le Bon, une volonté de fer et un moral d’acier dans un cœur tendre et vagabond sait choisir ses endroits de rendez-vous. Elle m’attend en haut de la forteresse médiévale où Salzbourg apparait dans toute sa splendeur.

Le funiculaire nous dépose au cœur du piétonnier, un cœur qui bat sur la Mélodie du Bonheur. La comédie musicale, rediffusée chaque année à Noël, a été tournée dans la vieille ville en 1964, l’année de naissance de Linda qui savoure le bonheur de vivre ici, été comme hiver, de jour comme de nuit. Le soir, un charme particulier embrase la ville…

Pour la petite histoire, c’est dans le Pays de Salzbourg que le chant de Noël « Stille Nacht » a été créé lors d’une messe de minuit en 1818. Deux siècles plus tard, c’est toujours un standard qui enchante tous les marchés de Noël de la planète. Le cœur en fête, nous déambulons dans Salzbourg by night et Linda m’emmène vers son pont préféré, le Markartsteg. Un pont des amoureux, qui ne manque ni de sel, ni de cadenas…

Après une courte nuit, nous remontons la Salzach avec un crochet par la mine de sel de Hallein et un survol du Château de Hellbrunn, résidence d’été de l’archevêque de Salzbourg. La résidence permanente de Princesse Linda est à Mühlbach am Hochkönig, petit village typiquement autrichien, aux portes du Tyrol. Pas étonnant que notre championne y ait installé son camp de base… A l’entrée de son chalet, les souvenirs de ses expéditions Himalayennes et un local avec tous ses outils de travail…

Plus la vallée est profonde, plus la montagne est haute, Linda a escaladé le Hochkönig, avec ses 2940 mètres d’altitude, c’est le point culminant des Alpes de Berchtesgaden. Pour Linda, la montagne c’est une passion, presqu’une religion…

Celle qui a vu la montagne n’a plus peur de la colline. Dans une forme olympique et confiante dans la vie, Linda me présente sa fille, Ulla, celle qui l’a guidée lors des Paralympiques de Pékin. Une mission difficile : Quand Linda dévale des pentes à 100km/h, Ulla qui la précède lui indique le chemin à suivre… Pour réaliser un tel exploit, il faut une confiance aveugle envers son guide. La passion est contagieuse, ni la mère, ni la fille n’ont froid aux yeux… Linda envisage de participer aux paralympics de Paris en 2024. Ce serait un joli défi pour ses 60 ans. Comptez sur elle, avant de se reposer sur ses lauriers, Linda va encore soulever des montagnes !