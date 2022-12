«La story d’Elton John»: ce documentaire diffusé sur la Trois vous propose de tout savoir sur Elton John

Avec 250 millions d’albums vendus en cinquante ans de carrière, Elton John n’a plus rien à prouver. Alors que « Hold Me Closer », son duo-surprise avec Britney Spears, tourne en boucle sur les ondes belges, l’artiste britannique a publié l’an dernier son dernier album, « The Lockdown Sessions », riche de duos avec des artistes rock, R’n’B ou électro comme Gorillaz, Eddie Vedder, Nicki Minaj, Miley Cyrus ou Lil Nas X.

A 75 ans, Elton John terminera prochainement son Farewell Yellow Brick Road Tour, sa tournée d’adieu de plus de 300 dates, qui a débuté en 2018 et devait, à l’origine, prendre fin en 2021. Après avoir été reportée en raison de la pandémie de Covid-19, elle s’achèvera désormais l’été prochain. La star a en effet prévu de faire escale en Belgique, les 27 et 28 mai 2023, au Sportpaleis d’Anvers, avant de se produire pour la dernière fois sur scène au Royaume-Uni, le 25 juin 2023, à Glastonbury.