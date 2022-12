La meilleure mannequin de Belgique vient de Sambreville: Helena Fournier, d’Arsimont, a remporté le concours Best Model Belgium, «ce qui a séduit le jury? Apparemment mon visage atypique et ma façon de défiler sur la scène» (photos+vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Première expérience, première victoire pour Helena Fournier qui réalise un rêve d’enfant. « J’ai toujours été passionnée par le mannequinat. Toute petite déjà, je me promenais avec les chaussures à talons de ma maman et j’adorais suivre les concours de Miss France », se souvient la jeune Sambrevilloise de 18 ans qui vient d’être sacrée meilleure mannequin de Belgique au concours « Best Model Belgium », où la jeune employée du Burger King de Sambreville se présentait pour la première fois.