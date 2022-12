Six projets de relocalisation alimentaire récompensés en province de Namur et dans la Botte du Hainaut

Sur proposition de la ministre de l’Environnement, Céline Tellier, l’objectif est de doper le développement de nouvelles filières agro-alimentaires basées sur les principes de la relocalisation alimentaire et du circuit court, ainsi que la création d’outils manquants au sein des filières existantes.

– La Ferme de Tongrinne (Sombreffe) et son moulin « New Bio Mill » ;

– Les Ateliers de Pontaury (Mettet) et leur plateforme circuit court de l’Entre-Sambre et Meuse ;

– Les Jardins d’Arthey (La Bruyère) et leur Ferme des Arondes ;

– Les Marequiers à Havelange pour leur réseau wallon de production de semences de légumes et de sélection variétale ;

– Le GAL Condroz-Famenne pour leur projet de structuration de la filière maraîchère ;

Dans la Botte du Hainaut, le projet de triage mobile bio de Bio de la Botte a été sélectionné.

« L’alimentation est pointée comme un levier primordial pour tendre vers un monde plus durable et résilient. À ce titre, la relocalisation de notre système alimentaire est bénéfique à la fois pour l’environnement, l’économie mais aussi la santé des Wallonnes et des Wallons. Alors que notre système alimentaire est encore trop dépendant des marchés mondiaux, tous les projets retenus dans le cadre de cet appel permettent de recentrer la production sur le territoire, en investissant dans des infrastructures permettant la commercialisation en Wallonie des produits wallons. L’objectif est de couvrir l’ensemble de la chaîne alimentaire, de la production à la vente », commente la ministre Tellier.