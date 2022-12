Cyclisme: l'UCI modifie son barème de points et donne plus d’importance aux Grands Tours et aux Monuments

L’Union cycliste internationale (UCI) a présenté sa réforme du barème de points dans un communiqué de presse vendredi. L'UCI accorde plus de points aux meilleures performances dans les Grands Tours et les Monuments.

Suite à l'agitation autour de la promotion et de la relégation du WorldTour cette saison, l'UCI a revu son système pour le prochain cycle de trois ans. Plus de points seront disponibles dans les trois grands tours (Giro, Tour et Vuelta). Cela vaut pour le classement final, les étapes individuelles et les classements généraux. L'augmentation concernera également les courses de plusieurs jours du WorldTour et des ProSeries.

L'UCI a également fait des cinq Monuments (Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Tour de Lombardie) une catégorie à part, avec un nombre de points plus élevé. Il y aura également plus de points à engranger lors des Championnats du monde et des Jeux Olympiques.

Il est important de noter que les points des 20 meilleurs coureurs seront également inclus dans le classement par équipe. Les années précédentes, il s'agissait des 10 meilleurs coureurs.

Avec ses mesures, l'UCI veut s'assurer que les équipes mettent en avant leurs meilleurs coureurs dans les courses du WorldTour. Ce n'était pas toujours le cas les années précédentes.